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Dev maçta kazanan Galatasaray

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında mücadele etti.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 21:14
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Derbide kazanan Galatasaray

Dev maçta kazanan Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne oldu.

Sarı kırmızılılar, 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10'da Icardi'nin attığı gollerle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Galatasaray bu galibiyetle 39 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, "VAR" incelemesinin ardından 86. dakikada kırmızı kart gördü.

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Hakan
8.01.2023 21:34
Ben en çok Ali Koç'a üzülüyorum. Kendi şirketleri ile ilgileneceğine Fenerbahçe yüzünden dert sahibi oldu.  
 
Cimbom
8.01.2023 21:33
Iklardı' nin golünü görmediniz mı? Üç / sıfır  
 
Ejder Yılmaz
8.01.2023 21:31
Saymayı bıraktılar :)))  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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