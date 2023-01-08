Dev maçta kazanan Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne oldu.
Sarı kırmızılılar, 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+10'da Icardi'nin attığı gollerle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Galatasaray bu galibiyetle 39 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, "VAR" incelemesinin ardından 86. dakikada kırmızı kart gördü.
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