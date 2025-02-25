Derbide olay çıkaran 73 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: ANKA
Derbide olay çıkaran 73 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, 8 kişi hakkında meşale yakmak, 5 kişi hakkında tribüne meşale sokmak, 5 kişi hakkında sahaya torpil atmak, 53 kişi hakkında da 'Sporda Şiddetli ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten' olmak üzere 71 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Spor Suçlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcılığı kamera kayıt incelemesinin devam ettiğini belirtti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, 8 kişi hakkında meşale yakmak, 5 kişi hakkında tribüne meşale sokmak, 5 kişi hakkında sahaya torpil atmak, 53 kişi hakkında da "Sporda Şiddetli ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten" olmak üzere 71 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Spor Suçlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcılığı kamera kayıt incelemesinin devam ettiğini belirtti.

Dün akşam 52 bin 152 seyircinin izlediği maç ortaya çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. 10 bin 30 görevlinin yer aldığı stadda 71 kişi hakkında meşale ve taşkınlıktan adli süreç başlatıldı.

Spor Suçlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcılığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 8 kişi meşale yakmak, 5 kişi tribüne meşale sokmak, 5 kişi sahaya torpil atmak, 53 kişi "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten" soruşturma yürütülüyor. Meşale atarak yaralanmaya sebep olanlar bakımından kamera kayıt incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Derbide olay çıkaran 73 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Son Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS için bölgesel çözüm mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS için bölgesel çözüm mesajı
İş insanı Yılmaz Ulusoy'a son görev... Siyaset ve sanat dünyası akın etti
İş insanı Yılmaz Ulusoy'a son görev... Siyaset ve sanat dünyası akın etti
Sancaktepe’de iş adamına müzisyen oğluyla şantaj tuzağı! Milyonlarca lira istediler...
Sancaktepe’de iş adamına müzisyen oğluyla şantaj tuzağı! Milyonlarca lira istediler...
Sinoplu sporcular, buz gibi havada denize giripantrenman yaptı
Sinoplu sporcular, buz gibi havada denize giripantrenman yaptı
30 saniye sonra başına gelenler dehşete düşürdü. Dinlenmek için bankta oturuyordu
30 saniye sonra başına gelenler dehşete düşürdü. Dinlenmek için bankta oturuyordu