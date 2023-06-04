Derbide saha karıştı. Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi

Galatasaray Fenerbahçe derbisi gergin başladı.

Derbide saha karıştı. Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 36. dakikasında iki takım futbolcuları ve yedek kulübeleri arasında bir anlık kargaşa yaşandı.

Enner Valencia, taç çizgisi üzerinden topu sürerken Victor Nelsson araya girerek topu taca attı.

Kayarak müdahele eden Nelsson, ayağa kalkıp görev bölgesine giderken Valencia ile temas yaşadı. Valencia, bu müdahale sonrası yerde kaldı.

Bu hareket sonrası Fenerbahçe yedek kulübesi ayaklanarak Nelsson'a büyük tepki gösterdi. İki takım futbolcuları da daha sonra bu tartışmaya dahil oldu.

Abdulkadir Bitigen, olayların sakinleşmesi sonrası Fenerbahçe yedek kulübesinden İsmail Yüksek'e sarı kart gösterdi.

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