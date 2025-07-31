Derbide tarihi gol!

Kaynak: Haber Merkezi
Derbide tarihi gol!

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında Arsenal-Tottenham derbisi tarihi bir gole sahne oldu.

Premier Lig'de yeni sezonun başlangıcı için geri sayıma geçilirken Londra'nın iki büyük takımı Arsenal ile Tottenham Hong Kong'ta hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Londra derbisi uzun süre hafızalardan silinmeyecek tarihi bir gole sahne oldu.

Zorlu mücadelede ilk yarının son dakikalarına girilirken orta sahada topu kapan Tottenhamlı oyuncu Pape Matar Sarr kaleci Raya'yı önde görüp uzun mesafeli bir aşırtma vuruşla ağları havalandırdı.

Tottenham devreye 1-0 önde girerken Sarr'ın attığı bu gol sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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