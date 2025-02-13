Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF’den ilk açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF’den ilk açıklama geldi

Süper Lig’de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi TFF’den ilk açıklama geldi. Federasyondan gelen açıklamada derbiyi yönetecek hakemin yabancı olup olmayacağı yönünde soruya yanıt verildi.

Süper Lig’de hakem tartışmalarının her geçen gün artması sonrası Galatasaray-Fenerbahçe maçını kimin yöneteceği merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek maçın orta hakeminin yabancı olması yönünde beklentiler bulunuyor.

24 Şubat’ta oynanacak kritik derbi öncesi hakem konusunda TFF’den ilk açıklama geldi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm dev maçı Türk hakemin yöneteceğini söyledi.

Ekol TV'den Setenay Cankat'a konuşan Aküzümi konuyla ilgili gelen soruya “Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak” şeklinde yanıt verdi.

TFF’nin hakem konusundaki kesin önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

Son Haberler
Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF’den ilk açıklama geldi
Derbide yabancı hakem olacak mı? TFF’den ilk açıklama geldi
Hava bozuldu fiyatlar ikiye katlandı!
Hava bozuldu fiyatlar ikiye katlandı!
Gazze’de can kaybı yeniden arttı
Gazze’de can kaybı yeniden arttı
Rizelilerin kardan evi ilgi gördü
Rizelilerin kardan evi ilgi gördü
Bingöl’de eğitimde tedbirler ele alındı
Bingöl’de eğitimde tedbirler ele alındı