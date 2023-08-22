Derbideki kararları çok tartışılmıştı. Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

UEFA, Lille ile Rijeka arasında oynancak müsabakayı Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Derbideki kararları çok tartışılmıştı. Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa temsilcisi Lille ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off turu ilk maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Çağdaş Altay'ın yapacağı mücadelede Alper Ulusoy VAR, Serkan Tokat ise AVAR olarak görev alacak.

- Tobol-Viktoria Plzen maçının VAR odası Türk hakemlere emanet

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 24 Ağustos'ta yapılacak Tobol (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya) müsabakasının VAR odasında Türk hakemler görev yapacak.

Karşılaşmada Hakan Ceylan VAR, Koray Gençerler ise AVAR olarak görevlendirildi.

(AA)

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