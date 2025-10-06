Derbideki kural hatasında flaş gelişme! Galatasaray boşuna itiraz etmesin

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor.

1-1 sona eren derbide kural hatası yapıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, Beşiktaş'ın 65. dakikada yaptığı değişiklikler için oyunu 2 kez durdurdu.

Kurala göre takımların 5 oyuncu değişikliği için maçı en fazla 3 kez durdurma hakkı bulunuyor. Yasin Kol'un kararıyla Beşiktaş derbide karşılaşmayı toplam 4 kez durdurmuş oldu.

Söz konusu kural hatası ile ilgili Galatasaray'ın itiraz etmeyeceği belirtirken olası başvuruda da sonucun değişmeyeceği ortaya çıktı.

TFF'DEN EMSAL KARAR

31 Ekim 2020'de 2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor, Kırşehirspor'a konuk oldu. Sahadan 1-0 galip ayrılan ev sahibi ekibin aynı Galatasaray-Beşiktaş maçındaki gibi 5 oyuncu değişiklik hakkını oyun içinde 4 defada kullandı.

Vanspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) talimat ve statülerinin ihlal edildiğini belgeleyerek itiraz başvurusu yaptı. Doğu ekibi, karşılaşmanın hükmen kendileri lehine tescil edilmesini talep etti.

31 Aralık 2020'de dönemin TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş’ın imzası ve 2020/27-19970 sayılı yazıyla Vanspor’a yapılan itirazın herhangi bir kural hatasına rastlanmadığı için reddedildiğini bildirildi.

KURAL DEĞİL HAKEM HATASI

Vanspor'a gönderilen yazıda yapılan değişikliklerin oyunun skoruna etki etmediği ve maçın 4. hakeminin prosedür hatası yaptığı belirtildi. Kural hatası başvurusu reddedildi. Tahkim Kurulu'nun kararıyla bu karar kesinleşti. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan bu karar örnek teşkil ediyor.

KURAL KADÜK KALDI! KULÜPLER KORKMASIN!

TFF'nin verdiği bu karar kuralı kadük hale getirdi. IFAB’ın sirkülerlerinde 4. hakeme, değişikliklerin kaç defada yapıldığı, oyuncu değişikliği veya yabancı oyuncu sayısını kontrol sorumluluğu verilmiyor. Bu kulüplerin sorumluluğunda.

Kararın ardından Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri gerektiğinde 4-5 kere oyunu durdurarak değişiklik yapabilir. Çünkü böyle bir durumda ceza almayacakları TFF kararıyla kesin. Eğer 4. hakem kendilerine engel olmaya kalkarsa onu da dinlemeyebilirler. Çünkü kurallara göre oyuncuyu oyuna sokmama gibi bir yetkisi yok.