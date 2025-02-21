Derbiler Fenerbahçe’ye ve Galatasaray’a ağır cezalar getirdi: İşte en ağır cezayı alan oyuncu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 15 sezonda yaptığı 36 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerden sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılı kulübe 3 milyon 915 bin, sarı-lacivertlilere ise 5 milyon 938 bin 750 lira para cezası verdi.

FENERBAHÇE'YE 7 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA

Söz konusu 15 sezondaki derbilerin ardından Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 12 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ve 0-0 berabere biten karşılaşmanın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ile 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler, aynı sezon ligde rakibiyle sahasında oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ile 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-11, 2013-14 ve 2016-17 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

FENERBAHÇE'YE GEÇEN SEZONKİ GALATASARAY DEPLASMANI, REKOR CEZA GETİRMİŞTİ

Rakipler arasında geçen sezon sarı-kırmızılıların sahasında oynanan derbinin ardından iki kulübe de PFDK tarafından cezalar verildi.

Fenerbahçe'nin toplamda aldığı para cezası, derbi maçlarda bugüne kadar kesilen en yüksek meblağ oldu.

Sarı-lacivertli kulübe çeşitli sebeplerden 2 milyon 661 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 90 gün, yönetici Selahattin Baki'ye 32 gün, görevli Emre Kartal'a da 1 yıl ve 90 gün hak mahrumiyeti verilirken futbolculardan Mert Hakan Yandaş'a 4, İrfan Can Eğribayat'a 3, Jayden Oosterwolde'ye 1 ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a da 4 maç men cezası kesildi.

Aynı maçta Galatasaray'a da çeşitli sebeplerden ötürü 539 bin 500 lira ceza uygulandı.

Sarı-lacivertli kulübe verilen ceza, iki takım arasında oynanan müsabakaların ardından disiplin kurulu tarafından kesilen en yüksek para cezası olarak kayıtlara geçti.

EN AĞIR CEZAYI ENGİN BAYTAR ALDI

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son 15 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise futbolcular Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Rekabette özellikle 2018-19 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı.

Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.