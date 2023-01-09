Galatasaray'ın İstanbul sırrı

Galatasaray, bu sezon İstanbullu rakiplerine karşı oynadığı 7 maçın hepsinde kazandı. Toplamda bu maçlardan 21 puan çıkartan ve ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

KARAGÜMRÜK GALİBİYETİ İLE BAŞLADI

Altıncı haftada Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray 1-0 geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi. 3Galatasaray maçı 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Sonrasında ise Fatih Karagümrük ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, rakibini 2-0 yenerek üst üste alınacak 7 galibiyetin ilk düğümünü çözdü.

Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından evinde Beşiktaş ’ı ağırlayan Galatasaray Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin müthiş performansıyla 2-1 galip geldi. Rüzgarı arkasına alan sarı - kırmızılılar, Cenk Tosun’un golüne rağmen taraftarının önünde galip geldi. Sonrasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Rakibini deplasmanda 7-0 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, alınan skor ile göz dağı verdi.

SERİ DEVAM ETTİ

Dünya Kupası dönüşü İstanbulspor’u evinde ağırlayan Galatasaray, Gomis'in ilk yarıda attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Üst üste dördüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar aynı zamanda yine üst üste dördüncü İstanbul ekibini yenmiş oldu.

İlk devrenin sondan bir önceki haftasında Kadıköy deplasmanına giden Galatasaray 3-0’lık net bir galibiyetiyle liderliğini perçinledi.