Derbileri kazanan Beşiktaş diğer maçlarda kayıp

Süper Lig’de oynadığı son maçta Galatasaray’ı mağlup eden Beşiktaş derbileri kazansa da geri kalan maçlarda aldığı sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında oldukça geride kaldı.

Siyah beyazlılar, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı oynadığı 5 derbiden toplamda 10 puan çıkardı. Ligin ikinci yarısında henüz Fenerbahçe ile karşılaşmayan Beşiktaş, derbilerden ortalama 2 puan çıkarmayı başardı.

Ancak siyah beyazlılar diğer rakiplerine karşı oynadığı 22 maçta 37 puan topladı ve maç başına 1,68 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe ve Galatasaray ise diğer rakiplerine karşı maç başına 2,65 puan ortalaması yakalayarak Beşiktaş’a fark attı.

Son 10 yıllık dönemde de derbilerde rakiplerine karşı üstünlük kuran Beşiktaş’ın diğer 15 rakibine karşı oynadığı maçlar üstünlüğünü koruyamaması dikkat çekiyor.