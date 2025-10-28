Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesinin biletleri, yarın satışa sunulacak.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak derbinin biletleri BJK SuperApp üzerinden sınırlı sayıda saat 10.00'da ön satışa çıkacak. Genel satış ise 13.00’te başlayacak.
BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI
Beşiktaş Kulübü, 50 bin liralık loca bileti alan taraftarlara maç sonrası futbolcuların imzalayacağı özel Beşiktaş forması hediye edileceğini açıkladı.
KATEGORİLERE GÖRE FİYATLAR
Loca: 50.000 TL
VIP 100: 37.500 TL
VIP 101-126: 33.750 TL
1. Kategori: 12.000 TL
2. Kategori: 11.000 TL
3. Kategori: 9.750 TL
4. Kategori: 7.500 TL
5. Kategori: 6.500 TL
6. Kategori: 5.750 TL
Doğu Üst: 6.500 TL
7. Kategori: 2.500 TL
8. Kategori: 2.250 TL