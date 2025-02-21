Derbinin favorisi belli oldu. Pazartesi günü oynanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Derbinin favorisi belli oldu. Pazartesi günü oynanacak

Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının favorisi belli oldu. Bahis sitesinde Galatasaray'ın galibiyetine 2.14, beraberliği 3.57, Fenerbahçe'nin galibiyetine de 2.65 oran veriyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bahis oranları belli oldu. iddaa sitesinde Galatasaray'ın galibiyetine 2.14, beraberliği 3.57, Fenerbahçe'nin galibiyetine de 2.65 oran veriyor. Önceki oran ise Galatasaray'ın galibiyeti 2.04, beraberlik 3.34, Fenerbahçe'nin galibiyeti ise 2.51'di.

Galatasaray - Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i

Fernando Muslera

Abdülkerim Bardakçı

Davinson Sanchez

Carlos Cuesta

Barış Apler Yılmaz

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Przemysław Frankowski

Dries Mertens

Victor Osimhen

Ahmed Kutucu

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i

İrfan Can Eğribayat

S. Amrabat

M. Skriniar

Mert Hakan Yandaş

Fred

Mert Müldür

Levent Mercan

Oğuz Aydın

D. Tadic

Y. En-Nesyri

A. Talisca

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