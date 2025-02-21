Derbinin favorisi belli oldu. Pazartesi günü oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bahis oranları belli oldu. iddaa sitesinde Galatasaray'ın galibiyetine 2.14, beraberliği 3.57, Fenerbahçe'nin galibiyetine de 2.65 oran veriyor. Önceki oran ise Galatasaray'ın galibiyeti 2.04, beraberlik 3.34, Fenerbahçe'nin galibiyeti ise 2.51'di.
Galatasaray - Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray'ın Muhtemel 11'i
Fernando Muslera
Abdülkerim Bardakçı
Davinson Sanchez
Carlos Cuesta
Barış Apler Yılmaz
Lucas Torreira
Gabriel Sara
Przemysław Frankowski
Dries Mertens
Victor Osimhen
Ahmed Kutucu
Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i
İrfan Can Eğribayat
S. Amrabat
M. Skriniar
Mert Hakan Yandaş
Fred
Mert Müldür
Levent Mercan
Oğuz Aydın
D. Tadic
Y. En-Nesyri
A. Talisca