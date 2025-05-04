Derbinin kaderini bu iki yıldız belirleyecek! Attıkları gollerle takımlarını sırtladılar

Süper Lig’de bu akşam dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi mücadelesi iki takımın hedefleri için kritik önem taşıyor. Şampiyonluk şansı Kayserispor’a karşı aldığı beraberlikle zora giren Sarı lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek Galatasaray ile arasındaki 5 puanlık farkını korumayı hedefliyor.

Beşiktaş ise ligi 3’üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi için play off oynama hedefi için sarı lacivertlilere karşı kritik deplasmanda mutlak 3 puan istiyor.

İki takım da bu sezon gol yollarında zaman zaman sorunlar yaşasa da derbi mücadelesinde iki yıldız oyuncunun ön plana çıkması bekleniyor.

TALİSCA ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ OYNAYACAK

Ev sahibi Fenerbahçe tarafında derbi maçına damga vurması beklenen oyuncu Talisca oldu. Bir dönem Beşiktaş forması ile attığı gollerle Süper Lig’e damga vuran Brezilyalı oyuncu devre arasında Suudi Arabistan’dan Fenerbahçe’ye geldi. Golcü oyuncu ilk haftalarda özellikle fizik açıdan yaşadığı sorunları aştıktan sonra attığı gollerle takımına katkı verdi. 31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 1 asist yaptı. Talisca’nın eski takımına karşı çıkacağı ilk maçta nasıl oynayacağı merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’IN EN BÜYÜK SİLAHI RAFA SİLVA

Öte yandan Beşiktaş cephesinde ise derbiye Rafa Silva’nın damga vurması bekleniyor. Sezon başında Benfica’dan gelen Portekizli yıldız hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını sırtladı. Beşiktaş’ın en golcü oyuncularından biri olan Rafa Silva özellikle topla yaptığı koşularla takımı hücuma çıkarmasıyla ön plana çıkıyor. 31 yaşındaki Portekizli yıldız çıktığı 44 maçta 16 gol attı ve 12 asist yaptı.