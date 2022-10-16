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Beşiktaş - Trabzonspor maçında Abdullah Avcı'nın açıklarını Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

''Avrupa’da beklenen patlamayı yapan Trabzonspor lige de ağırlığını koyma amacıyla Beşiktaş karşısına çıktı.''

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 22:18
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Derbinin kırılma anını ve Beşiktaş - Trabzonspor maçında Abdullah Avcı'nın açıklarını Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

Beşiktaş - Trabzonspor maçında Abdullah Avcı'nın açıklarını Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı
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CEVAT KOL / Yeniçağ

Teknik direktör Abdullah Avcı Yusuf Yazıcı’yı kanatta kullanma yerine Abdülkadir Ömür ile başladı. Orta sahada Siopis’ten vazgeçti. Taraftarını arkasına alan ev sahibi takımın başlama vuruşu ile Trabzonspor karşısında üstünlük kurma çabası işe yaramadı. Bordo mavililer istediği gole 11. dakikada kavuştu. Kullanılan ilk köşe vuruşunda Gomes kafa ile topu ile filelere gönderdi. 0-1
Trabzonspor golden sonra Beşiktaş’ın üzerine geleceğini bildiği için topa basarak rakibini oynatmamayı amaçladı. Ama Beşiktaş yediği gole 29. Dakikada karşılık verdi. Larsen kendi kalesine attı. 1-1  
Skorda eşitliği yakalayan Beşiktaş tam nefes alacağı sırada 34. dakika dolarken ikinci golü yedi. Beşiktaş savunmasının amatörce yaptığı hatayı Trezeguet affetmedi. 1-2.. 
İlk yarıya kaleciler damga vurdu. Uğurcan iki-üç net pozisyonunda gole izin vermeyerek takımına güven verdi. Aynı şeyleri Beşiktaş kalecisi için söylemek mümkün değil. Ersin kalesine gelen her topu fileden aldı. İlk yarıda istediğini alıp soyunma odasına giden taraf Trabzonspor oldu.

İkinci yarıya Beşiktaş daha baskı kurarak başladı. Bu baskıyı kırmak için Abdulllah Avcı’dan hamle geldi. 56. Dakikada Gomez ve Ömür’ü kulübeye çekip Bardhi ve Umut Bozok’u oyuna aldı. Rakibinin enerjisini azaltmaya çalıştı. Oyuna giren Bardhi ,Beşiktaş savunmasının hatasını topla buluştuğunda değerlendirebilse maçı bitirirdi. O zor olanı yapıp, dışarı attı. Bu maçın kırılma anıydı. Beşiktaş kulübesinden de benzer hamleler geldi. Gol isteyen ev sahibi takım çift forvete döndü ve Cenk Tosun’un ceza alanı içinde buluşması ile 70. dakikada eşitlik gölünü buldu.  2-2
Bu skor Beşiktaş tribünlerini uyandırdı. Konuk takımın beraberlik golü Avcı’yı bir kez daha hamle yaptırdı. Hamşik ve Bakasetas yerini Siopis ve Yusuf Yazıcı’ya bıraktı. Yazıcı oyuna katkı vereceği yerde yaptığı hareketle kırmızı kartı gördü. Bunun son dakikada olması Trabzonspor adına olumluydu. 
Kulübe hamleleri puanları paylaştırdı. Maç öncesi analiz yazımda hakem dışındaki tüm tespitlerim yaşanmış gibi çıktı. Bir puana sevinen taraf Trabzonspor oldu. Golcüler siftah yaptı. Kalecilerin durumu ortada. Ersin maç boyunca hiç bir yan topa çıkmadı. Hakem maçın önüne geçmedi.

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