Derbinin önüne geçen gol sevinci dünya basınında nasıl görüldü? "Mourinho'nun takla attığı partinin görüntüleri"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Derbinin önüne geçen gol sevinci dünya basınında nasıl görüldü? "Mourinho'nun takla attığı partinin görüntüleri"

Fenerbahçe'nin Trabzonspo'u 3-2'lik skorla yenmesi futbol dünyasında da geniş yankı uyandırırken, Özellikle Mourinho'nun gol sevinci maçın dahi önüne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında gelen gol için yabancı basın bakın neler yazdı...

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u yenerek altın değerinde bir 3 puan kazandı. Maçıon son dakikalarında gelen gol sonrası adeta kendinden geçen Mourinho’nun gol sevinci dünyada gündem oldu.

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DIŞ BASINDA MOURINHO İÇİN YAZILANLAR

Daily Mail Jose Mourinho'nun imza hareketi olan dizleri üzerinde kayarak gol sevinci kutlamasını yaparken bu kez başarılı olamadığını belirtti. Portekizli hocanın hareketi yaparken dengesinin bozulduğu ancak yaşadığı coşkuyla birlikte Fenerbahçe yedek kulübesini çılgınca sevincine ortak ettiği ifade edildi.

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Planet Football, "Jose Mourinho'nun 2024'ün en iyi gol sevincini yarattığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." manşetiyle Jose Mourinho'nun gol sevincini paylaştı.

O JOGO ise Jose Mourinho'nun Amrabat'ın golünden sonra kendisini sahaya attığını belirtirken golü kutladığı anlara dair görüntüleri paylaştı.

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Record'da yer alan haberde ise Mourinho'nun golden sonra oldukça duygu yüklü olduğunun altı çizildi. Portekizli hocanın sahaya girerek dizleri üzerinde kaydığı belirtilirken sevinci sırasında terslik yaşadığı ve takla attığı aktarıldı.

Mais Futebol da Jose Mourinho'nun gol sevincine geniş yer ayırdı. Portekizli hocanın o anlarını, "Çılgınlığın ve Mourinho'nun takla attığı partinin görüntüleri" ifadeleriyle manşetten duyurdu.

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Marca, Amrabat'ın golünden sonra Jose Mourinho'nun sahaya atladığı ve büyük bir çılgınlık yaşandığını aktardı. Portekizli hocanın yaşadığı coşkudan dolayı sahada takla attığı belirtildi.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde "Amrabat'ın golü tüm oyuncular ile Portekizli teknik adam arasında çılgın bir kutlamaya yol açtı. Jose sahaya girdi ve dizlerinin üzerinde kaydı, tökezledi ve neredeyse bacağını sahanın üzerinde bırakacaktı." denildi.

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