Derbinin spikeri ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy’de kozlarını paylaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe 1-0 geriye düşmesine rağmen Trabzonspor karşısında 4-1 galip geldi. Heyecanın dorukta yaşandığı maçın ardından spiker Ali Ferahbot’un yaptığı açıklama herkesi şaşırttı.

Ferahbot sosyal medyadan yaptığı açıklamada maçın ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Ferahbot paylaşımında "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı, kaybeden kazananı tebrik etti, bitti" ifadelerine yer verdi.

Ali Ferahbot'a yönelik tepkilerin, Fenerbahçe'nin attığı golden sonraki anlatımının "abartılı" bulunmasından kaynaklandığı öğrenildi. Trabzonsporlu taraftarlar, bu anlatımı aşırı bulmuş ve sosyal medyada Ferahbot'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.