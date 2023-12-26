Derbinin VAR hakemi Emre Malok'un Fenerbahçe tribününde fotoğrafı ortaya çıktı

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Derbinin VAR hakemi Emre Malok'un Fenerbahçe tribününde fotoğrafı ortaya çıktı
Sosyal medya kullanıcıları, derbinin VAR hakemi olan Emre Malok için, ''Fenerbahçe tribünün efsanesi derbiye atandı'' diye paylaştılar.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te başlayacak müsabaka, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak.

Dev derbiyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

VAR'DA EMRE MALOK
Mücadelenin VAR hakemliğine ise Emre Malok atandı.

Emre Malok'un derbiye atanması sonrası, sosyal medya paylaşılan fotoğrafla çalkalandı.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!
Hakem Emre Malok'un, 2012 yılında eşi Sedef Yerli ile tribünde fotoğrafı ortaya çıktı.

Elden ele yayılan bu fotoğraf, cuma günü oynanacak derbi öncesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

EŞİ HESABINI KAPATTI!
Taraftarlardan gelen yoğun tepki üzerine Emre Malok'un eşi Sedef Yerli, sosyal medya hesabını kapattı.

Bir kullanıcı, ''Fenerbahçe tribünün efsanesi Emre Malok’u derbiye atamak art niyettir kumpastır, emirleri kimden alıyorsunuz ?'' yorumunda bulundu.

Emre Malok, hakemlik kariyerine 2007-2008 sezonunda başladı.

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