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  • Derbiye daha 45 saat var ama. Beşiktaş stadı önüne satırlarla geldiler

Derbiye daha 45 saat var ama. Beşiktaş stadı önüne satırlarla geldiler

Beşiktaş’ta, Vodafone Park önüne gelen satırlı bir grup, sloganlar attı. Polis, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 23:01
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Derbiye daha 45 saat var ama. Beşiktaş stadı önüne satırlarla geldiler

Derbiye daha 45 saat var ama. Beşiktaş stadı önüne satırlarla geldiler
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DHA'nın haberine göre; Beşiktaş’ta, Vodafone Park önüne önceki gece saatlerinde, 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı.

Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 

Polisin başlattığı çalışmalar kapsamında, olayın görüntülerinde elinde satırla görülen Y.A. isimli kişi ile birlikte kimlikleri tespit edilen toplam 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 8'i, haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise "6222 Sayılı Kanun’a Muhalefet", "6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Abbas
30.09.2022 23:09
Diyarbakır, Bursa, Trabzon, İstanbul ya ülkenin her yeri aynı, Futbol federasyonuna Toptan ceza vereceksin, yada futbol klüplerini kapatacaksın, başka türlü bu rezaletler önlenemez  
 
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