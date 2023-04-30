Derbiye denge geldi. Saiss sahnede

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Romain Saiss'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Korner vuruşu kazanan Beşiktaş'ta Masuaku ortayı yaptı, topa iyi yükselen Romain Saiss kafa vuruşuyla 35. dakikada skora dengeyi getirdi.
Beşiktaş, geriye düştüğü Galatasaray karşısında Saiss ile golü buldu.
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Romain Saiss'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Korner vuruşu kazanan Beşiktaş'ta Masuaku ortayı yaptı, topa iyi yükselen Romain Saiss kafa vuruşuyla 35. dakikada skora dengeyi getirdi.