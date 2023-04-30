Derbiye denge geldi. Saiss sahnede

Beşiktaş, geriye düştüğü Galatasaray karşısında Saiss ile golü buldu.

Derbiye denge geldi. Saiss sahnede

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Romain Saiss'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Korner vuruşu kazanan Beşiktaş'ta Masuaku ortayı yaptı, topa iyi yükselen Romain Saiss kafa vuruşuyla 35. dakikada skora dengeyi getirdi.

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