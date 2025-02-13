Derbiye günler kala hakem tartışması bitmiyor: İşte ortaya çıkan senaryolar

Süper Lig’de Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen maçta Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Karşılaşma 24 Şubat Pazartesi saat 20.00’da başlayacak.

Karşılaşmaya sayılı günler kala hakem tartışması devam ediyor. Süper Lig’de neredeyse her hafta çıkan hakem tartışmaları Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası doruk noktasına ulaştı. Hakemler konusunda üst üste gelen tepkiler sonrası MHK’nin derbi için vereceği karar merak konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda hakem konusunda farklı görüşler belirtiliyor. Bazı yorumlarda derbinin orta hakeminin yerli, VAR hakeminin ise yabancı olması görüşü ön plana çıkıyor. Bu bağlamda en güçlü ihtimalin Halil Umut Meler olduğu belirtiliyor. Tecrübeli hakem, Şampiyonlar Ligi’nde yönettiği Clup Brugge-Atalanta maçında verdiği penaltı kararı ile İtalyanların büyük tepkisini çekmişti.

YABANCI HAKEM İSTEYENLER DE VAR

Ortaya çıkan bir başka görüşte ise derbiyi yabancı hakemin yönetmesi gerektiği savunuluyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda yerli hakemlerin verdiği tartışmalı kararlara dikkat çekilerek kritik derbide hem orta hakemin hem de VAR hakeminin yabancı olması gerektiği düşüncesi paylaşıldı. TFF yönetiminin yabancı hakem kararı alması durumunda en güçlü adayın dünyanın sayılı hakemleri arasında gösterilen Szymon Marciniak olduğu belirtiliyor.

Öte yandan derbide VAR hakeminin yabancı olmasına kesin gözüyle bakılırken yerli VAR hakemi olması beklenmiyor.

MHK’nin hakem kararını önümüzdeki günlerde vereceği belirtiliyor.