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Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek yabancı hakemi açıklayan Gürel Yurttaş'tan TFF'ye çok sert gönderme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine tarihin en kötü hakemi mi gelecek? İddia ediyorum, yabancı hakem gelirse o maç 150 dakikadan önce bitmez.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:01
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Derbiye Şili'den hakem geliyor. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş o maçta ne olacağını açıkladı

Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek yabancı hakemi açıklayan Gürel Yurttaş'tan TFF'ye çok sert gönderme
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Bizde artık alışkanlık oldu. Yenilen takımın yöneticileri (zaman zaman teknik direktörleri de) suçu hep başkasında arıyor. Bahaneler bahaneler:
- Hakim kötüydü!
- VAR vermedi!
- Saha bozuk!
- Rakip sert oynadı!
- Kafamız da bozuk!
Daha neler neler.
Baksanıza şimdiden Fenerbahçe - Galatasaray söz düellosu başladı. Bu iki takımın maçına daha çok var ama gerilimi erken başladı.
Nereden çıktı bilmiyorum; bir de iddia atıldı ortaya. 18. haftada oynanacak derbiye yabancı hakem gelecekmiş!
Adını bile yazmışlar; Dünya Kupası dönüşünde oynanacak derbi için TFF, 37 yaşındaki Şilili hakem Piero Maza'yı düşünüyormuş!


Değişim programı dahilinde Maza'nın yerine bir Türk hakemi de Şili'de maç yönetecekmiş!
Sanki Piero Maza kuş tutacak ağzıyla! Sanırsın bir Collina! Adam İspanyon basınında "Tarihin en kötü hakemi" seçilmiş üstelik.
İddiaları bir kenara bırakalım da biz gerçeklere dönelim.
Eğer iddialar doğru çıkar da yabancı hakem gelirse ne olur? İyi yönetir, kötü yönetir bilemem ama maçlar kolay kolay bitmez! 150, belki 200 dakika... Fazlası sürer, azı olmaz.
"Neden" diyecekseniz belirteyim.
Bizim VAR'daki hakemler nece konuşacaklar gelecek yabancı arkadaşlarla... Diyelim ki Şilili geldi. İspanyolca bilen var mı bizim VAR hakemleri içinde; yok.


"İngilizce konuşurlar" diyorsanız eğer... VAR hakemlerimiz arasında İngilizce bilen var mı ki? Biraz Özgüç Türkalp ve Alper Ulusoy. Yeter mi? Yetmez!
Düşünsenize tartışmalı bir pozisyon oldu diyelim. Sahadaki yabancı hakem VAR'a soracak. VAR'daki onun sorduğunu anlatacak. Pozisyona bakacak. Ne olduğunu anlatacak. O da uygulayacak.
Şimdi bile Türkçe konuşan hakemlerimiz VAR pozisyonlarında dakikalarca durduruyorlar oyunu da yabancı olunca ne olacak?
Hem hangi maça yabancı, hangi maça yerli ayrımı nasıl yapılacak?

Ya yarın diğer takımlar da yabancı hakem isterse?
Onun için hayal kurmaktan vazgeçin. Gerçeklere bakın.
Evet; hakemlerimiz hataları kararlar veriyorlar, bu doğru. Birin penaltı dediğine diğeri değil diyor; bu da doğru.
O zaman yapılacak iş belli: Eğitim eğitim eğitim! Yok başka çaresi!

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