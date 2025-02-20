Derbiye Vincic’in atanması Slovenya’da olay oldu: Şampiyonlar Ligi finalinden sonra…

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Derbiye Vincic’in atanması Slovenya’da olay oldu: Şampiyonlar Ligi finalinden sonra…

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Vincic’in atanması Slovenya’da olay oldu. Sloven basını derbinin Vincic için Şampiyonlar Ligi finalinden sonra en zorlu sınav olduğunun altını çizdi.

TFF, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı için yabancı hakem kararı alınmasının ardından dev derbiye Slavko Vincic'i atadı.

Vincic'in dev derbiye atanması ülkesi Slovenya'da da büyük ses getirdi.

Sloven basını derbinin, Vincic'in geçen yıl Real Madrid-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finalini yönetmesinin ardından çıkacağı en zorlu müsabaka olacağını belirtti.

Ekipa'da yer alan haberde, "Onları cehennemin beklediğini söylemeye gerek var mı? Bu sadece futboldan ibaret olmayan bir derbi..." denildi.

Vincic'in dünyanın en ateşli derbilerinden birinde görev alacağı ve bu maçın Süper Lig şampiyonluğu için kritik öne sahip olduğu vurgulandı.

Sloven basını ayrıca Vincic'in adını dünyaya duyurma yolunda yeni ve çok zorlu bir sınav vereceğini aktardı.

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