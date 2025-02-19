Derbiye yabancı hakem kararı Tanju Özcan'ı çıldırttı! Yerli ve milli ile başlayan ağır ifadeler...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini duyurdu.

Tanju Özcan, şampiyonluk kilidi büyük ölçüde açacak olan derbi karşılaşmasını yabancı hakemin yönetecek olmasına sosyal medya hesabından sitem etti.

"Bu kararın neresi Milli, neresi yerli?" diyen Özcan alınan kararı eleştirdi.

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X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bolu Belediye Başkanı şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türk Milleti’nin iki güzide takımı arasında oynanacak müsabakayı Ankara’daki büyüklerimiz, yabancı hakemin yönetmesine karar vermiş. Ülkeyi yönetenler sözde “Yerli ve Milli” ama maçı yönetecek hakem “Ne yerli ne de Milli” Bu kararın neresi Milli, neresi yerli?

Bu ayıp bu ülkeyi yönetenlere yeter. Sen kendi Türk evlatlarına güvenme adaleti git yabancılarda ara. Yazıklar olsun böyle düzene!!!