5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Beşiktaş'a neden fark atamadığını Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı

Galatasaray'ın Beşiktaş'a neden fark atamadığını Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı

Galatasaray Beşiktaş'ı Arjantinli yıldızıyla devirdi. 

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:19
Takip Et

Derbiyi izleyen Fenerbahçe hocası Jesus'un hangi takımı istediğini açıkladı. Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı

Galatasaray'ın Beşiktaş'a neden fark atamadığını Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
+
Aa
-

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Hava süper.
Tribünler tıkabasa.
Zemin balkaymak.
Heyecan derseniz, dorukta.
Kısacası derbiye yakışan bir atmosfer.
İşte böyle bir atmosferde Galatasaray saha ve seyirci avantajıyla çok baskılı oynadı.
Daha planlı, daha organize, ne yaptığını bilen, daha çok kazanmak isteyen taraftı.
Maçın tüm istatistiklerindeki Galatasaray lehine olan fark bunun kanıtıdır.
Galatasaray'ın baskılı oyunu Beşiktaş savunmasına affedilmez hatalar yaptırdı.
Siyah Beyazlılar özellikle savunmadan çıkarken inanılmaz top kayıpları yaşadılar.
Galatasaray forveti final paslarında ve son vuruşlarda biraz başarılı olabilse, maç belki de farklı bir skorla bitecekti.
Başarılı oldukları pozisyonlarda da ya direklere takıldılar, ya da kaleci Mert'e.
Derbilerde yıldızlar sahne alır.
O yıldızlar golleriyle konuşur.
Galatasaray'da gecenin yıldızı Arjantinli Icardi oldu.
İlk yarıda 124 km hızla yolladığı füze muhteşemdi.
Topa öyle sert vurdu ki, Mert kanatlanıp uçsa nafile.
Icardi'nin galibiyeti getiren ikinci golünde ise kafa vuruşu da akıl ve teknik işiydi.
İki golde bir Arjantin tangosu izler gibi keyif verdi.
Tartışılmaz bir gerçek var. Galatasaray derbiyi hakkıyla kazandı.
Avusturya tiyatrosunun en önemli trajedi yazarlarından Franz Grillparzer'ın şöyle der.
"Zaferin büyüklüğü, mücadelenin zorluğu ile ölçülür."
Galatasaray zorlu mücadeleyi kazanarak, ligde ikinciliğe yükseldi ve şampiyonluğa aday olduğunu gösterdi
Ya Beşiktaş.
Cenk'in muhteşem volesi dışında ben pek bir şey göremedim.
Gören varsa, bana da söylesin
En çok merak ettiğim şu.
Maçı izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'a şöyle bir soru sorulsa.
"Bir final maçında bu iki rakipten hangisini tercih edersiniz?"
Eminim "Beşiktaş'ı isterim" diyecektir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
2
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
3
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
5
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
6
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
7
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.