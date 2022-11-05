Galatasaray'ın Beşiktaş'a neden fark atamadığını Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Hava süper.

Tribünler tıkabasa.

Zemin balkaymak.

Heyecan derseniz, dorukta.

Kısacası derbiye yakışan bir atmosfer.

İşte böyle bir atmosferde Galatasaray saha ve seyirci avantajıyla çok baskılı oynadı.

Daha planlı, daha organize, ne yaptığını bilen, daha çok kazanmak isteyen taraftı.

Maçın tüm istatistiklerindeki Galatasaray lehine olan fark bunun kanıtıdır.

Galatasaray'ın baskılı oyunu Beşiktaş savunmasına affedilmez hatalar yaptırdı.

Siyah Beyazlılar özellikle savunmadan çıkarken inanılmaz top kayıpları yaşadılar.

Galatasaray forveti final paslarında ve son vuruşlarda biraz başarılı olabilse, maç belki de farklı bir skorla bitecekti.

Başarılı oldukları pozisyonlarda da ya direklere takıldılar, ya da kaleci Mert'e.

Derbilerde yıldızlar sahne alır.

O yıldızlar golleriyle konuşur.

Galatasaray'da gecenin yıldızı Arjantinli Icardi oldu.

İlk yarıda 124 km hızla yolladığı füze muhteşemdi.

Topa öyle sert vurdu ki, Mert kanatlanıp uçsa nafile.

Icardi'nin galibiyeti getiren ikinci golünde ise kafa vuruşu da akıl ve teknik işiydi.

İki golde bir Arjantin tangosu izler gibi keyif verdi.

Tartışılmaz bir gerçek var. Galatasaray derbiyi hakkıyla kazandı.

Avusturya tiyatrosunun en önemli trajedi yazarlarından Franz Grillparzer'ın şöyle der.

"Zaferin büyüklüğü, mücadelenin zorluğu ile ölçülür."

Galatasaray zorlu mücadeleyi kazanarak, ligde ikinciliğe yükseldi ve şampiyonluğa aday olduğunu gösterdi

Ya Beşiktaş.

Cenk'in muhteşem volesi dışında ben pek bir şey göremedim.

Gören varsa, bana da söylesin

En çok merak ettiğim şu.

Maçı izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'a şöyle bir soru sorulsa.

"Bir final maçında bu iki rakipten hangisini tercih edersiniz?"

Eminim "Beşiktaş'ı isterim" diyecektir.