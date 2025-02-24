Derbiyi kazanan parayı cebine koyacak: Yöneticiler kesenin ağzını açtı

Süper Lig'de zirve yarışının kaderini belirleyecek dev derbide Galatasaray bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İki takım için en zorlu viraj olan derbi öncesinde galibiyet primleri de gündeme geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçeli yöneticiler, saha dışı mücadele ile derbinin ateşini alevlemiş durumda. İdmanlara yapılan ziyaretler, motivasyon yemeklerinin yanı sıra kesenin ağzı da açıldı. Her iki cephe de bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Yöneticiler galibiyet halinde kendi ceplerinden para yağdıracak.

FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO VERECEK

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek için galibiyetin önemini bilen Fenerbahçeli yöneticiler, 5 milyon euroluk (yaklaşık 190 milyon TL) rakamı gözden çıkarmış durumda. Bunu da galip gelinmesi halinde kendi ceplerinden ödeyecekler.

GALATASARAY “RAKAMI SİZ BELİRLEYİN” DEDİ.

Geçen ay şampiyonluk primlerini tamamen ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, derbi için de prim sözü verdi. Rakam belirlemeyen Galatasaray cephesinde son sözü Dursun Özbek söyleyecek. Başkan, Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde oyuncularına "Rakamı siz yazın" diyerek açık çek verdi.