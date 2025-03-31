Derbiyi kulübeden izleyen Immobile Beşiktaş’tan ayrılacak mı?

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Derbiyi kulübeden izleyen Immobile Beşiktaş’tan ayrılacak mı?

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Immobile Galatasaray derbisinde forma giyemedi. İtalyan golcünün dev maçı kulübeden takip etmesi sezon sonunda ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Beşiktaş’a sezon başında gelen Immobile’nin Galatasaray derbisinde oynanaması büyük sürprize neden oldu. Tecrübeli oyuncu, maçı yedek kulübesinde izledi. Teknik Direktör Solskjaer maça forvetsiz başlarken oyuncu değişikliklerinde Önce Semih Kılıçsoy’u sonra ise Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu sahaya sürdü.

Ancak Norveçli teknik adamın Immobile’yi hiç düşünmemesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. Son haftalardaki büyük performans düşüşü ile dikkat çeken Immobile’nin takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialar Galatasaray maçında forma giymemesi ile güçlendi. İtalyan golcünün ülkesine dönme ihtimali bulunurken Suudi Arabistan’dan da teklifler olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş yönetimi, Immobile ile yolları ayırarak 6 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak istiyor.

IMMOBİLE OYNAMAZSA FORVETE KİM GEÇECEK?

Son 2 aydır gol yolarındaki etkisizliği ile tepki çeken Immobile’nin derbide forma giymemesi Teknik Direktör Solskjaer'den gelen büyük bir uyarı olarak da niteleniyor.

İtalyan golcünün sezonun geri kalanında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan Solskjaer'in Immobile’yi oynatmaması durumunda Galatasaray derbisinde olduğu gibi forvetsiz oyunu tercih edebileceği belirtiliyor. Çünkü Norveçli teknik adam Semih Kılıçsoy’un oyunundan da memnun değil.

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