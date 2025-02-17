Derbiyi yerli mi yabancı hakem mi yönetecek? TFF Başkanı Hacısmanoğlu’ndan net açıklama geldi

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tartışması devam ediyor. Derbiyi yabancı mı yoksa yerli hakemin mi yöneteceği konusunda çok sayıda iddia konuşuluyor.

Öte yandan Fenerbahçe’nin TFF’ye yabancı hakem konusunda resmi talepte bulunacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu derbi hakemi konusunda ilk kez konuştu. Fotomaç yazarı Zeki Uzundurukan’a konuşan Hacıosmanoğlu yabancı hakem konusunda iki kulüpten de resmi talep gelmediğinin altını çizdi. Hacıosmanoğlu, talep gelmesi durumunda konuyu değerlendireceklerini söyledi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Bize iki kulüpten gelen böyle bir talep yok. İki kulüpten de yani hem Fenerbahçe'den, hem de Galatasaray'dan 'Derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz ' diye bir talep gelirse; Türkiye Futbol Federasyonu olarak, oturup, talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi."