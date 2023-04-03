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Derdest ne demek? Derdest ne anlama geliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerinde sıkça ‘derdest etmek’ deyimi kullanılıyor. Dizi izleyicisi derdest ne demek, derdest etmek ne anlama geliyor merak ediyor. Peki, derdest ne demek? Derdest ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:18
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Derdest ne demek? Derdest ne anlama geliyor?

Derdest ne demek? Derdest ne anlama geliyor?
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Derdest etmek deyimi son zamanlarda en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerinde sıkça kullanılan derdest kelimesinin anlamı araştırılıyor. Peki, , derdest ne demek? Derdest ne anlama geliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizisinde geçen kelimeler merak ediliyor. Osmanlıca olan derdest kelimesini de dizilerde sıkça duyuyoruz. Peki, derdest ne demek?

DERDEST ETMEK NE DEMEK?

Eski dizilerde Osmanlıca olan derdest kelimesi sıkça kullanılıyor. İzleyiciler derdestin anlamını araştırıyor.

Derdest kelimesi; (kaçağı ya da kaçabilecek olanı) ele geçirme, tutma, yakalama anlamına geliyor.

Derdest etmek deyimi günlük hayatta durumları ifade eden anlamda kullanılan deyimlerdir.

Derdest etmek deyimi anlamı şu şekilde ifade edilmektedir: Bir kanun kaçağının veya kanun, hukuk açısından tehlikeli olanın zor kullanarak etkisiz hale sokulmasıdır.

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