Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Siz de yapabilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Siz de yapabilirsiniz
Zonguldak’ta derelerde altın arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu, Türkiye’nin gündemine oturdu. Çamurlu suların içinde haftada 13 gram altın çıkaran İsmail Uslu’nun kazancı, duyanları şaşırtıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Zonguldak’ta Alaplı-Yığılca arasındaki derelerde 2 yıldır altın arayan İsmail Uslu, bu işe nasıl başladığını anlattı. İsmail Uslu, şöyle dedi:

"Bu işe 2 yıl önce başladım. Yaşım ilerlemesine rağmen hayvanlara zarar veren avcılık yapmıyorum.

Boş zamanlarımı kahvede harcamak yerine akarsu, dere kenarlarında geçirip değerli taç, altın tozu gibi şeyler arıyorum. Tarihi dokuya zarar vermeden yapıyorum bunu. Altın aramak isteyenlere tavsiyem, hafta sonları dere kenarlarına gidip balık yiyin, temiz havada çay için, araştırın.

Bunun için çok fazla şeye ihtiyacınız yok. Bir kürek, bir eleme yeterli. Bu altın her yerde var doğada. Sadece aramayı ve yerini bilmeyi gerektiriyor."

İsmail Uslu, bu işi hobi olarak yaptığını ve çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç duymadığını belirtti.

Ayrıca, bu işi yapan diğer meraklılarla da iletişim halinde olduğunu ve bazen haftada 10-13 gram altın bulduklarını söyledi.

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