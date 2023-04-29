Dere domates seralarını vurdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, domates seraları sular altında kaldı.

Dere domates seralarını vurdu

İHA'nın haberine göire, Gazipaşa'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış, ilçede aralıklarla şiddetini arttırdı. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yedeniyle Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde Ali Şanlı'ya ait 1 buçuk dönümlük domates serası dere yatağından taşan sulara teslim oldu.

2 buçuk dönümlük 2 ayrı serada ekili olan toplamda 5 bin adet domates fidanı ile serada bulunan fasulye ve biber fidanları zarar gördü.

Sera sahibi Ali Şanlı, durumu jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gazipaşa Ziraat Odası'na bildirdi. Bölgeye gelen ekipler hasar tespit çalışması yaptı.

Ali Şanlı'nın eşi Fatma Şanlı, "Burada karayollarına ait suyun aktığı bir dere vardı. Dere yatağı değiştirildiği için camekanım zarar gördü. Ürünlerimin hepsi ziyan oldu. Toplamda 5 bin adet domates fidanım sular altında kaldı. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise, üreticiye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bazı kişilerin dere yataklarını değiştirmesi, yağışlarında fazla gelmesinden dolayı su baskınları yaşanıyor. Maliyetleri düşündüğümüz zaman bayağı bir zarar var. Dere yataklarının çıkarılması lazım. Dere yataklarını değiştirmememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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