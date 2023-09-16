Dere kenarına bırakılan çöpler alev aldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dere kenarına bırakılan çöpler alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Dere kenarına bırakılan çöpler alev aldı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi sınırları içinden geçen Delice Çayı’nın kenarına bırakılan çöplerin bulunduğu alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Yangının meydana geldiği alanda farklı zamanlarda birden çok yangın meydana geldiğini dile getiren mahalle sakinleri, dere kenarına çöp, sera atıkları ve inşaat malzemesi dökülmesini tepki gösterdi. Bölgeye bırakılan çöplerin sürekli yandığını belirten mahalleliler, çay kenarından geçen yolun birçok mahalle tarafından kullanıldığını hatırlatarak, “İnsan evine giderken utanır mı? Dere boyu çöplüğün içinden geçiyoruz. Bize yazık değilse ormana, bu ekiplere yazık” diyerek sitem ettiler.

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