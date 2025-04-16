Dere kenarından bedavaya topluyorlar marketlerde astronomik fiyata satılıyor. Tansiyon ve stresin 1 numaralı ilacı

Bitlis’in Ahlat İlçesi'nde dere kenarından ücretsiz toplanan su teresi, marketlerde kilosu 1.199 TL’ye satılıyor. Tansiyon ve strese iyi gelen bu bitki, sofraların vazgeçilmezi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, akarsu kenarlarında doğal olarak yetişen su teresi, yöre halkının asırlık lezzeti. Halk arasında “godumluk” olarak bilinen bu bitki, özellikle bahar aylarında sofraları süslüyor.

Kırklar Mahallesi’ndeki Bıhbıcık Vadisi ve Yamlar bölgesinde bolca bulunan su teresi, vatandaşlar tarafından ücretsiz toplanıyor. Ancak market raflarında kilosu 1.199 TL gibi yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sağlık faydaları ve eşsiz tadıyla dikkat çeken bu doğal hazine, hem yöre halkının hem de sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin gözdesi.

ASIRLIK BİR GELENEK

Ahlat’ta su teresi toplamak, nesilden nesile aktarılan bir gelenek. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde akarsu kenarlarına giderek taze ve yeşil bitkileri topluyor.

Yunus Nazlı, “Bu bitkiyi salata olarak tüketiyoruz. İştah açıyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve lezzetiyle fark yaratıyor” diyor. Doğal ortamda yetişen su teresinin organik yapısı, onu yörenin en sevilen yeşilliklerinden biri haline getiriyor.

HER DERDE DEVA

Su teresi, sadece lezzetiyle değil, sağlık faydalarıyla da öne çıkıyor. Turpgiller ailesinden gelen bu bitki, kansere karşı koruma sağlıyor ve diyabet tedavisinde etkili. Tansiyonu düşürüyor, stresi azaltıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Ayrıca kemik gelişimini destekliyor, cildi gençleştiriyor ve sindirim sistemine fayda sağlıyor. Uzmanlar, su teresinin düzenli tüketiminin genel sağlığı desteklediğini belirtiyor.

ETTEN PAHALI

Dere kenarından bedava toplanan su teresi, büyük şehirlerdeki marketlerde lüks bir ürün gibi satılıyor. Kilosu 1.199 TL’ye ulaşan fiyatlar, tüketicileri şaşırtıyor. Yöre halkı ise bu durum karşısında hem gururlu hem de şaşkın. Ahlatlılar, “Bizim için sıradan bir bitki, başkaları için servet değerinde” yorumunu yapıyor.

TÜKETİLİŞİ

Su teresi, genellikle taze olarak salatalarda tercih ediliyor. Çiğ tüketiminin yanı sıra smoothie’lere ekleniyor ya da hafif sotelenerek garnitür olarak kullanılıyor. Yöre halkı, su teresini yoğurtla karıştırarak da sofralarına taşıyor. Her haliyle lezzetli olan bu bitki, mutfakta yaratıcılığı artırıyor.

DOĞANIN HEDİYESİ

Su teresinin popülerliği artarken, uzmanlar doğal kaynakların korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Aşırı toplama, bitkinin ekosistemdeki dengesini bozabilir. Ahlat’ta yerel yönetim, su teresi alanlarını korumak için farkındalık çalışmaları planlıyor. Bu doğa harikası, hem sağlık hem de lezzet için gelecek nesillere aktarılmayı bekliyor.