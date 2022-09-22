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Dere kurudu, çiftçiler barajdan su takviyesi bekliyor

Giresun’un Alucra ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Bağırsak Deresi’nin kuruması üzerine çiftçiler, Alucra Barajı'ndan dereye su bırakılmasını istedi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 23:22
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Dere kurudu, çiftçiler barajdan su takviyesi bekliyor

Dere kurudu, çiftçiler barajdan su takviyesi bekliyor
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İHA- Yaz mevsiminin kurak geçmesi ve Alucra Barajı'nda yeterince su bırakılmaması nedeniyle Bağırsak Deresi’nin kuruduğunu öne süren çiftçiler, tarım arazilerinde yeterince verim alamadıklarından şikayet etti.

Alucralı çiftçi Muhtalip Tiryaki, “Alucra'da bugüne kadar kuruduğu görülmemiş Alucra Bağırsak Deresi'nin kuruması bizi şaşırttı. Gerek sıcak havaların etkisi, gerekse dere kaynağına kurulan Alucra Barajı'nda su debisinin düşürülmesinden dolayı kurudu. 2019 yılında patlayan Alucra Barajı nedeniyle kapakların açılması sonrası bir süre suyu çiftçilere yeterli olan dere şimdilerde eski günlerini arıyor. İlçemizde tarım ile uğraşanların arazilerini sulama amaçlı kullandığı derenin kuruması üreticileri mağdur ediyor. Tarım arazilerinin susuz kalması durumunda mahsullerimizi alamayarak zarara uğrayacağız. Çilek üretimi yapıyorum, sulama bizim için çok önemli ama derenin kuruması bizi kara kara düşündürüyor. Benim gibi tarımla uğraşıp üretim yapan çiftçiler bu konudan şikayetçi. Bu konuda yetkililerden yardım bekleyerek, barajdan dereye su bırakılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra deredeki canlıların da yaşam hakkı olduğunu unutmamak gerekir” dedi.

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