Dere suyundaki görünmez katil! Uzmanlar uyardı

Yaz sıcağında serinlemek için dere, gölet veya sulama kanallarına girenler, farkında olmadan hayatlarını riske atıyor.

Dere ve gölet gibi doğal sularda bulunan bakteriler ve parazitler, dünya genelinde halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) bir raporuna göre, yeterince temizlenmemiş sularda bulunan Naegleria fowleri gibi amip türleri, burun yoluyla beyne ulaşarak ölümcül meningoensefalit vakalarına neden olabiliyor. CDC, bu tür enfeksiyonların nadir olduğunu ancak ölüm oranının %97’ye ulaştığını belirtti. Ayrıca, Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa gibi bakterilerin, hijyenik olmayan sularda çoğalarak cilt, kulak ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına yol açtığı biliniyor.

Mikrobiyolog Dr. Emma Stokes, dere sularındaki riskler üzerine yaptığı çalışmalarda, “Doğal sularda biyofilm adı verilen bakteriyel tabakalar oluşur. Bu tabakalar, patojenlerin çoğalması için ideal bir ortam sağlar ve dezenfektanlara karşı direnç geliştirir” dedi. Stokes, özellikle sıcak havalarda su sıcaklığının artmasının bakteri üremesini hızlandırdığını vurguladı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: SUYA DALARKEN DİKKAT!

Uzmanlar, dere suyunun yutulmaması ve suya dalınmaması gerektiğini özellikle belirtti:

"Bakteri ve parazitler, ağız, burun, göz mukozası veya dış kulak yoluyla vücuda girer. Bu, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir."

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Benjamin Cowie, dere sularındaki riskleri azaltmak için pratik öneriler sundu:

"Yüzücü gözlüğü ve kulak tıkacı kullanmak, enfeksiyon riskini azaltabilir. Ayrıca, suya girdikten sonra vücudun temiz su ve sabunla yıkanması kritik önem taşıyor."

Cowie, özellikle çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu tür enfeksiyonların daha ağır seyredebileceğine dikkat çekti.

DOĞAL ÇÖZÜMLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Bilimsel çalışmalar, doğal yöntemlerin de enfeksiyon riskini azaltmada etkili olabileceğini gösterdi.

Journal of Ethnopharmacology’de yayımlanan bir araştırma, Anadolu propolisinin antimikrobiyal özellikleriyle cilt ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, propolis gibi ürünlerin dozajı için mutlaka bir doktora danışılmasını önerdi.

İtalya’da yapılan bir başka çalışma, yaban mersini ve C vitamini kombinasyonunun idrar yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğunu kanıtladı. Dr. Stokes, "Yaban mersini suyu, bakterilerin mesaneye tutunmasını zorlaştırarak doğal bir koruma sağlar" dedi.

SERİNLİK ARAYIŞI KABUSA DÖNÜŞMESİN

Uzmanlar, serinlemek için dere ve gölet gibi sulara girmenin cazip görünebileceğini, ancak bu suların görünmez tehlikelerle dolu olduğunu vurguladı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu sulardaki bakterilerin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koydu.

Serinlik ararken sağlığınızı riske atmamak için bilinçli seçimler yapmak hayati önem taşıyor.