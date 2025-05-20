Dere yatağındaki cinayetin sırrı çözüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dere yatağındaki cinayetin sırrı çözüldü

Ankara Çankaya’da temizlik görevlisi Haydar Çakmak’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 15 yaşındaki gencin polisteki sorgusu tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankaya'da 16 Mayıs akşam saatlerinde, Mürsel Uluç Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu. Ekiplerin kontrolünde, özel bir şirkette temizlik görevlisi olan Haydar Çakmak'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Çakmak'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cumartesi günü memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Haydar Çakmak'ın, dere yatağındaki yoldan her gün yürüyerek işe gidip geldiği, olay günü de Y.P.T.'nin Çakmak'ı parasını ve değerli eşyalarını gasbetmek isterken bıçakladığı ve ardından kaçtığı belirlendi.

Ayrıntılı kamera incelemesinin ardından ekipler, olaydan yaklaşık 20 saat sonra Y.P.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.P.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dere yatağında cinayetin sırrı çözüldü

Dere yatağında cinayetin sırrı çözüldü

Dere yatağında cinayetin sırrı çözüldü

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