Derece -5'i gördü! Akarsu ve göletler buz tuttu

Kaynak: İHA
Derece -5'i gördü! Akarsu ve göletler buz tuttu

Hava sıcaklıklarının eksi 5 dereceye düştüğü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı akarsu ve göletler buz tuttu.

Hava sıcaklıklarının eksi 5 dereceye düştüğü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı akarsu ve göletler buz tuttu.

Soğuktan donan ve buz tabakası oluşan göletin üzerinde vatandaşlar yürüdü. Sıcak ve ılıman havası ile bilinen Çukurova'da hava sıcaklıkları eksinin altına düştü. Kadirli ilçesinde bulunan Savrun Çayı, Yoğunoluk köyü mevkisinde buz tuttu. Andırın ilçesinde bulunan Kargaçyır göleti ise kalın bir buz tabakası oluşturarak dondu. Gölete gezmeye giden vatandaşlar buz tutan göletin üzerinde yürüdü.

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