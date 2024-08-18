Derede balık kovaladılar. Videoyu çeken kahkahalara boğuldu

Kaynak: İHA
Derede balık kovaladılar. Videoyu çeken kahkahalara boğuldu

Sakarya’da 2 kişi derede balık kovaladı. O anlarda videoyu çeken kişi kahkahalara boğuldu. Balığın derin suya götürülmesi için kovalandığı öğrenildi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde eşine az rastlanır anlar yaşandı. Deredeki su seviyesinin az olduğunu gören 2 kişi balığı başka bir dereye salmak için kovaladı.

Debisi az suda kaçan balığı iki kişi metrelerce kovaladıktan sonra yakalamayı başardı. Yakalanan balık başka bir bölgede tekrardan suya bırakılırken balığın kovalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonuyla kayda alan kişi ise adeta kahkahalara boğuldu. Görüntülerde, iki kişinin debisi az olan suda balığı elleriyle yakalamaya çalışması, balığın yakalanması ve görüntüleri çeken kişinin kahkaha atması yer alıyor.

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