Derede boğulmuştu! 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Derede boğulmuştu! 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede boğulan 16 yaşındaki Arda Kürkan son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi.

Alandaki dereye giren Arda Kürkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Dereye giren itfaiyeciler, Kürkan'ı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Kürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin, yaklaşık 100 metre taşıyıp mesire alanına çıkardığı Arda Kürkan'ın cansız bedeni, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Arda Kürkan'ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Yeşilova Merkez Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Arda Kürkan, Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Derede boğulmuştu! 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı

Derede boğulmuştu! 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı

Derede boğulmuştu! 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı

Derede boğulmuştu! 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı

Son Haberler
Sultanbeyli’de şiir şöleni: 11. İstanbulensis Festivali başlıyor
Sultanbeyli’de şiir dolu günler!
Bursa’da teknoloji rüzgarı
Bursa’da teknoloji rüzgarı
MİT Başkanı Kalın, Şara ve heyetiyle görüştü
MİT Başkanı Kalın, Şara ve heyetiyle görüştü
Bandırma’da hükümlü ve tutukluların el emeği ilgiyle karşılandı
Bandırma’da hükümlü ve tutukluların el emeği ilgiyle karşılandı
Fenerbahçe yine rekor satış peşinde: İstenilen fiyat belli oldu
Fenerbahçe yine rekor satış peşinde: İstenilen fiyat belli oldu