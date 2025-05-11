Derede mahsur kalan köpekleri sahibi kurtardı

Kaynak: İHA
Derede mahsur kalan köpekleri sahibi kurtardı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde derede kalan 2 kangal köpeğini sahibi kurtardı. Vatandaşlar o anları film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, dere yatağındaki 2 Kangal cinsi köpeği gören vatandaşlar, hayvanların mahsur kaldığını anlayınca 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri veteriner yardımıyla dereye inmek için hazırlanırken, o sırada tesadüfen olay yerinden geçen bir kişi durumu merak edip ekiplerin yanına geldi.

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Aşağıya baktığında köpeklerini gören adam, paçalarını sıvayıp dereye indi. Sahibini gören köpeklerin sevinci kameraya yansırken, vatandaş hayvanlarını kendi imkanlarıyla dereden çıkardı. Köprüdeki vatandaşlar ise kurtarma operasyonunu adeta film izler gibi izledi.

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Duyarlı vatandaşlar, "Burada birkaç saattir hayvanlar mahsur kalmış. Biz de itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedik. Sağolsunlar hemen geldiler. Köpeklerin sahibi de şans eseri buradan geçerken hayvanlarını görmüş. Kendisi dereye inip hayvanları kurtardı ama insan bu hayvanlara bir kimlik alır. Almasaydı barınağa gidecekti belki de" diye konuştular.

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