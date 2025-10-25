Sarıgöl ve çevresinde etkili olan bereketli yağmurlar, hem barajlardaki su seviyesini yükseltti hem de yıllardır kuru olan dereleri yeniden canlandırdı. İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nden geçen Teknecik Deresi’nde de uzun bir aradan sonra su akmaya başladığı görüldü.

Yeniden canlanan dere, bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçi Serhat Akkaya, bir ziyaret için gittiği Yeniköy Mahallesi’nde Teknecik Deresi’nden su akmaya başladığını duyunca bölgeye giderek bu anı yerinde izledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akkaya, yaşanan durumu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Son yıllarda kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyesi giderek azaldı, derelerimiz akmaz olmuştu. Son yağışlarla birlikte derelerden yeniden suların akmaya başladığını görmek bizleri çok sevindirdi." dedi.



