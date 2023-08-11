DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2023 / 00:01

DERELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Ahmet ELMALI ile davalı Erdoğan Bahadır BAYBURT arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle,

Dava konusu Giresun ili Dereli ilçesi Dereli mah. Sarıyar mevkii 563 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın üzerindeki 5 katlı (ev ve dükkan) betonarme binanın müvekkiline ait olduğunun tespitine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenecek kamulaştırma bedelinin hissesi oranında müvekkiline verilmesine, geri kalan kısmına ise hak kaybı olmaması adına diğer maliklere ödenmesinin durdurulması için ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2020/335 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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