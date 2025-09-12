Deren Talu iddialı paylaşımlarıyla nefes kesti! Kusursuz fiziğiyle büyüledi

Deren Talu iddialı paylaşımlarıyla nefes kesti! Kusursuz fiziğiyle büyüledi

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Deren Talu iddialı tatil paylaşımlarıyla nefes kesti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Deren Talu, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.

oo.webp

MEST ETTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Deren Talu, çıktığı tatilden yeni paylaşımlarını peş peşe paylaştı.

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Deren Talu, iddialı ve kusursuz fiziğiyle görenleri kendisine mest etti.

Mavi renk bikinisiyle ve pareouyla kamera karşısına geçen ünlü isim, fit vücuduyla ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

u7.webp

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Tekneden pozlarını da hayranlarıyla paylaşan Deren Talu, file pareoyla görenleri kendine hayran bıraktırdı. Ünlü ismin cesur hali beğeni yağmuruna tutuldu.

uju.webp

yh-001.webp

