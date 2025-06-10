Deren Talu’nun üstsüz pozları tepki çekti!

Son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Deren Talu, sosyal medyada hızla büyüyen bir takipçi kitlesine sahip.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden işbirlikleri yapan genç isim paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor tarzı ve cesur duruşuyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi de olan Talu bir dergi için verdiği pozlarla yeniden gündeme geldi.

Söz konusu paylaşımlarda Talu’nun iç çamaşırı giymemiş olması çok konuşuldu. İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran o pozlar…