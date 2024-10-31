Dereye düşen karaca kurtarıldı

Kaynak: İHA
Dereye düşen karaca kurtarıldı

Artvin Kemalpaşa'da dereye düşen karaca kurtarıldı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde dereye düşen bir karaca, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, tedavi edildikten sonra doğaya yeniden salınacak.

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Kemalpaşa ilçe merkezine 4 kilometre mesafede bulunan Halbaşı Köyü'nden geçen dereye düşen karacayı gören vatandaşlar ve belediye çalışanları, hayvanı kurtarmak için seferber oldu.

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Merdiven yardımıyla dereye inen vatandaşlar, sudan çıkardıkları karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tedavi sürecinin ardından karaca doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

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