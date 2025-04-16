Dereye kapılan inek için seferber oldular

Kaynak: İHA

Siirt’te derede mahsur kalan inek, vatandaşların ve kepçenin saatler süren çalışması ile kurtarıldı.

Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan derede mahsur kalan inek, saatler sonra kurtarıldı.

Sağanak sonrası beldede taşan deredeki ineği gören vatandaşlar inek için seferber oldu. Bölgeye çağrılan kepçe ve çevredeki vatandaşların yoğun gayretiyle başlatılan kurtarma çalışması yaklaşık 2,5 saat sürdü. Zorlu mücadelenin ardından mahsur kalan inek, kepçe ve vatandaşların iş birliğiyle sağ kurtarılarak sahibine teslim edildi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Dereye kapılan inek için seferber oldular

Dereye kapılan inek için seferber oldular

Dereye kapılan inek için seferber oldular

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