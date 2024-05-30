Dereye uçan aracın sürücüsü yaralandı

Güneysu ilçesinin merkezindeki Stadyum kavşağında akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, iki araç çarpıştı. Tahir P. yönetimindeki 53 ACB 595 plakalı araç ile henüz kimliği belirlenemeyen bir diğer sürücünün kullandığı 53 DV 014 plakalı araç kaza yaptı.

Kazanın şiddetiyle Tahir P.'nin aracı dereye savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Tahir P., ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.