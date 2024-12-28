Dereye uçan aracın sürücüsünün kurtarılma anı kamerada

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA, ERBAA İLÇESİ YENİ MAHALLE’DE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Selçuklu Caddesi'nde gerçekleşti. Barış Polat (28) yönetimindeki 60 ACE 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Otomobil ters dönerken, sürücü Polat araçta sıkıştı.

YARALI SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİYLE KURTARILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma ile otomobilin içinde sıkışan sürücüyü dereden çıkarmayı başardı. Yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kurtarma anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.