Derin dondurucuda parçalanmış cesedi bulunmuştu... Toprağa verildi

Ev sahibi, kiracısı Meliha V.'nin kirasını ödememesi nedeniyle evine gidince korkunç bir manzarayla karşılaştı. Meliha V.'nin kızı, 3 Mayıs'ta annesinin öldüğünü belirtti, ancak evde yapılan incelemeler korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Evdeki buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulundu.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

C.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptığı incelemede cesedin, 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğunu belirledi. Otopsi, cesedin parçalanarak buzdolabına ve derin dondurucuya yerleştirildiğini doğruladı. Okumuşoğlu'nun kaybolduğu dönemde 40 yaşında olduğu ifade edildi.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evin kiracısı Meliha V. ve ailesi, cinayetle ilgili şüpheliler olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Meliha V.'nin eşi S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. bulunuyor.

CENAZE YAKINLARI TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Hüseyin Okumuşoğlu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Yahşihan ilçesinde yapılan cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Okumuşoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.