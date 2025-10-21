Stanford Üniversitesi'nden Dr. David Spiegel, bu basit tekniğin sinir sistemini anında sakinleştiren hayati bir fizyolojik mekanizmayı tetiklediğini dile getirdi.

Yeni bilimsel araştırmalar ve nörobilim uzmanlarının görüşleri, günlük hayatta kendiliğinden gerçekleşen bir tepki olan derin bir "iç çekmenin" sağlığımız üzerindeki çarpıcı ve olumlu etkilerini ortaya koydu.

Ortaya konan bulgulara göre, derin nefes alma pratikleri, özellikle de "fizyolojik iç çekme" adı verilen çift nefes tekniği, kaygı ve stresi yönetme konusunda farmakolojik olmayan güçlü bir yöntem olarak kabul edildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KANITLADI: ANINDA SAKİNLEŞMENİN FORMÜLÜ

Yakın zamanda yapılan bir dizi bilimsel araştırma, özellikle iki kez peş peşe burundan derin nefes alıp, ağızdan yavaşça verme hareketinin, yani halk arasında iç çekme hareketinin fizyolojik karşılığı olan döngüsel iç çekmenin (cyclic sighing), vücudu anında rahatlama durumuna geçirdiğini gösterdi.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Doçenti Dr. David Spiegel, bu konuya ilişkin kritik açıklamalar yaptı.

Dr. Spiegel, “İnsanlar stresli veya kaygılı hissettiğinde nefes alma hızları artar ve sığlaşır, bu da akciğerlerdeki hava keseciklerinin (alveoller) çökmesine neden olabilir. Ancak 'iç çekme' hareketi, akciğerleri yeniden tamamen havalandırarak optimal gaz alışverişini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Uzman isim, bu hareketin parasempatik sinir sistemini, yani "dinlen ve sindir" modunu hızla devreye soktuğunu ve kalp atış hızını düşürerek genel bir sakinleşme etkisi yarattığını belirtti.

NÖROBİLİMCİ GÖRÜŞÜYLE DERİNLEŞEN BULGULAR

Popüler nörobilim çevrelerinden gelen açıklamalar da bu bulguları destekledi. Stanford Üniversitesi'nden Nörobilim Uzmanı Dr. Andrew Huberman, bu tür bilinçli nefes tekniklerinin, otonom sinir sistemi üzerindeki doğrudan kontrolümüzü temsil ettiğini dile getirdi.

Dr. Huberman, “Solunum, istemli ve istemsiz sistemlerimizin kesişim noktasıdır. Stres anında hızlanan solunumu yavaşlatmak, beyne 'tehlike geçti' sinyali göndermenin en hızlı yoludur” şeklinde konuştu.

Ayrıca, fizyolojik iç çekme gibi tekniklerin, kortizol gibi stres hormonlarının seviyesini düşürdüğünü ve bilişsel performansı dahi kısa vadede artırdığını vurguladı.

Amerikan Kalp Derneği gibi sağlık kuruluşları da derin ve yavaş nefes almanın; stresi ve hatta ağrıyı yönetmeye yardımcı olabildiği, kaygı ve depresyon duygularını azaltabildiği ve kan basıncını dengeleyebildiği yönünde bulgular olduğunu ifade etti.

Bilim insanları, bu basit ve erişilebilir yöntemin, özellikle anksiyete bozuklukları ve kronik stres yönetimi konusunda önemli bir tamamlayıcı tedavi potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Artık bir endişe veya üzüntü belirtisi olarak görülen 'iç çekme'nin, aslında vücudun kendini iyileştirme gücünü harekete geçiren bilinçaltı bir sinyal olduğu kesinlik kazandı.