Derin sularda kabus: Ahtapot saldırısı saniye saniye görüntülendi

Rusya'nın uzak doğusundaki Primorsky Krai açıklarında yaşanan korkunç olayda, bir dalgıç, bir ahtapotun yuvasını rahatsız etmesinin ardından neredeyse boğulma tehlikesi geçirdi. Video görüntülerinde, ahtapotun dalgıcın eline yapıştığı ve ardından yüzüne kör edici mürekkep püskürttüğü görülüyor. Olay, dalgıcın yaptığı yanlış bir hamle sonucu gelişiyor.

SALDIRININ BAŞLANGICI

Dalgıç, bir direk kullanarak ahtapotun yuvasına müdahale etti. Bu hareket, deniz canlısının tepkisini çekti ve ahtapot, kendini savunmak için büyük bir ink bulutu püskürterek dalgıcın ellerine yapıştı. Yaşanan bu korkutucu anlar, ahtapotun güçlendirilmiş vantuzlarıyla dalgıcın vücuduna sıkıca tutunarak onu boğmaya çalışmasıyla devam etti. Dalgıç, ahtapotu kendisinden ayıramazken, mürekkep bulutları görüşünü engelledi ve panik yaptı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olayın gelişimi sırasında dalgıç, ahtapotu vücudundan ayırmaya çalıştı ancak bu çabalar, ahtapotun tutuşunu daha da güçlendirdi. Ahtapot, dalgıcın boynuna sarılarak onu daha da zor durumda bıraktı. Kendisini kurtaramayan dalgıç, nefes almak için hızla su yüzeyine doğru yüzmeye başladı. Nefes almak için su yüzeyine çıktığında, ahtapot hala dalgıcın üst kısmına yapışmıştı ve tamamen vücuduna sarılmıştı.

???????? A diver poked an octopus—bad idea! The angry creature wrapped its tentacles around him, choking him before he barely escaped. Respect the ocean! ????⚠️



[???? jist] pic.twitter.com/FuvB586YB3 — ????Nectar of Nature ???? (@nectar_maa) March 15, 2025

OLAYIN SONUÇLARI VE AHTAPOTUN TÜRÜ

Sonunda dalgıç, bir süre sonra ahtapotu vücudundan ayırmayı başardı. Olayın ardından dalgıcın ciddi bir yaralanma geçirip geçirmediği ise netlik kazanmadı. Videoda görülen ahtapot, yaygın olarak bilinen 'ortak ahtapot' (Octopus vulgaris) türüne aitti. Bu tür, genellikle insanlara tehlike oluşturmaz, ancak güçlü vantuzları ve mürekkep savurma yeteneği ile biliniyor.

AHTAPOTLAR HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Ortak ahtapotlar, ortalama 1,3 metreye kadar büyüyebilir ve 3 ila 10 kilogram arasında ağırlığa ulaşabilirler. National Geographic'e göre, bu türlerin zehiri ölümcül değildir ancak yine de dikkatli olunması gerekir. Ahtapotlar, çevreleriyle uyumlu renklerde kamufle olabilme yeteneği ve hızlı yüzme kabiliyetleri ile tanınır. Küçük aralıklardan geçebilecek kadar esnek olan ahtapotlar, savunma amacıyla mürekkep püskürterek düşmanlarını şaşırtabilir.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER VE YORUMLAR

Bu olay sosyal medyada büyük ilgi gördü ve video, Instagram'da 3 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, dalgıcın ahtapota müdahale ederek saldırıyı tetiklediğini savundu. Bir kullanıcı, "İyi bir ders oldu, onları rahat bırakın" derken, bir diğer kullanıcı "Okyanusa saygı gösterin, ayrıca dalgıcın kameramanı da öfkelenmiş gibi görünüyor. Yardım etmeye çalışmadan sadece tüm olayı kaydetti" yorumunu yaptı.

Ahtapot saldırısı, deniz yaşamının ne kadar güçlü ve tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ahtapotlar, görünüşte sakin olan bu yaratıklar, kendilerine zarar verildiğinde büyük bir savunma mekanizması devreye sokabilirler. Okyanusları keşfederken bu tür canlılara saygı göstermek, güvenliğimiz için oldukça önemlidir.