Derin sularda kabus: Ahtapot saldırısı saniye saniye görüntülendi

Rusya'nın uzak doğusundaki Primorsky Krai açıklarında yaşanan korkunç olayda, bir dalgıç, bir ahtapotun yuvasını rahatsız etmesinin ardından neredeyse boğulma tehlikesi geçirdi. Video görüntülerinde, ahtapotun dalgıcın eline yapıştığı ve ardından yüzüne kör edici mürekkep püskürttüğü görülüyor. Olay, dalgıcın yaptığı yanlış bir hamle sonucu gelişiyor.

SALDIRININ BAŞLANGICI

Dalgıç, bir direk kullanarak ahtapotun yuvasına müdahale etti. Bu hareket, deniz canlısının tepkisini çekti ve ahtapot, kendini savunmak için büyük bir ink bulutu püskürterek dalgıcın ellerine yapıştı. Yaşanan bu korkutucu anlar, ahtapotun güçlendirilmiş vantuzlarıyla dalgıcın vücuduna sıkıca tutunarak onu boğmaya çalışmasıyla devam etti. Dalgıç, ahtapotu kendisinden ayıramazken, mürekkep bulutları görüşünü engelledi ve panik yaptı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olayın gelişimi sırasında dalgıç, ahtapotu vücudundan ayırmaya çalıştı ancak bu çabalar, ahtapotun tutuşunu daha da güçlendirdi. Ahtapot, dalgıcın boynuna sarılarak onu daha da zor durumda bıraktı. Kendisini kurtaramayan dalgıç, nefes almak için hızla su yüzeyine doğru yüzmeye başladı. Nefes almak için su yüzeyine çıktığında, ahtapot hala dalgıcın üst kısmına yapışmıştı ve tamamen vücuduna sarılmıştı.

???????? A diver poked an octopus—bad idea! The angry creature wrapped its tentacles around him, choking him before he barely escaped. Respect the ocean! ????⚠️



[???? jist] pic.twitter.com/FuvB586YB3